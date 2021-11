EdF : Olivier Giroud campe sur ses positions

Olivier Giroud (35 ans) persiste et signe. Alors qu'il n'a plus été rappelé par Didier Deschamps en équipe de France depuis l'échec des Bleus à l'Euro 2020, le buteur de l'AC Milan a été très présent médiatiquement ces dernières semaines, en raison de la promotion de son livre « Toujours y croire ». Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection tricolore s'est notamment fait remarquer pour ses sorties sans langue de bois sur le retour de Karim Benzema (33 ans) avec le groupe France. Présent en conférence de presse ce lundi, avant le match contre le Kazakhstan comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, Didier Deschamps a été interrogé pour savoir s'il pensait qu'Olivier Giroud s'est tiré une balle dans le pied avec ses déclarations, ce à quoi l'ancien coach de l'OM a expliqué sa vision des choses.

Quelques heures plus tard, l'ancien attaquant d'Arsenal ou encore de Chelsea était lui présent sur le plateau de « C à Vous », sur France 5. L'occasion pour lui de reprendre les termes de la question posée par le journaliste à DD, tout en réaffirmant sa position vis-à-vis de ce qu'il a récemment pu exprimer dans la presse. « Je ne suis pas surpris de la question du journaliste, qui jette un peu d’huile sur le feu. J’essaye simplement d’être honnête, de parler avec la plus grande franchise. Je ne pense pas m’être tiré une balle dans le pied, je dis juste ce que je ressens. » Le message est passé.