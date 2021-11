EdF : Didier Deschamps répond à Olivier Giroud

La suite après cette publicité

Vendredi dernier dans un entretien accordé à L'Équipe, Olivier Giroud a joué la carte de l'honnêteté et l'attaquant international français (110 sélections, 46 buts), boudé par Didier Deschamps depuis le retour fracassant de Karim Benzema (33 ans) chez les Bleus, avait semble-t-il besoin de vider son sac : «ce rappel (ndlr : de Karim Benzema) a créé un déséquilibre tactique au niveau de l'équipe et dans notre façon de jouer. Je le dis avec franchise, et sans rien contre Karim. Il s'est passé beaucoup de choses malgré lui. On l'a bien remarqué sur certains matches. [...] Malgré lui, Karim a bouleversé rapidement notre façon de jouer qui était bien établie avec certains profils offensifs depuis cinq ans. La mayonnaise ne pouvait pas prendre du jour au lendemain surtout avant une compétition comme l'Euro», avait ainsi lâché l'attaquant milanais.

L'ancien buteur de Montpellier, d'Arsenal ou encore de Chelsea, déjà très présent médiatiquement ces dernières semaines n'a, en effet, plus goûté aux joies de l'équipe de France depuis l'Euro 2020 et s'est donc longuement confié sur son statut fragilisé avec les Tricolores. Présent, ce lundi, en conférence de presse avant d'affronter le Kazakhstan, ce samedi à 20h45, dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a d'ailleurs tenu à réagir aux sorties sincères du numéro 9 des Rossoneri : «chacun est libre de s'exprimer sur sa situation et de livrer son ressenti. Le plus important pour moi, ce sont les discussions que j'ai avec mes joueurs. Et Olivier le sait.» Le message est passé.