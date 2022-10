Vidéo : le premier but de Christopher Nkunku en Ligue des Champions cette saison

Dans le groupe F, le Red Bull Leipzig reçoit en ce moment même le Celtic Glasgow, pour le compte de la 3ème journée de la Ligue des Champions. Un match qui a commencé sur les chapeaux de roues avec la blessure malheureuse de Peter Gulacsi (10e) dans un premier temps puis un premier but refusé à Christopher Nkunku (18e) pour un hors-jeu du bras très limite. Finalement, l'attaquant français s'est distingué en réussissant à marquer à nouveau, en toute légalité cette fois-ci.

Après un corner du Celtic qui poussait pour ouvrir le score, les Allemands pouvaient partir en contre-attaque de manière rapide et efficace. L'international français, lancé à la limite du hors-jeu dans la profondeur dans le dos des défenseurs, effaçait alors Joe Hart d'un crochet malicieux, avant de glisser le ballon au fond. Vitesse, technique, tout y est ! 1-0 pour le Red Bull Leipzig et surtout le premier but de Christopher Nkunku lors de cette nouvelle campagne de C1 !