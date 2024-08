LOSC : la déclaration forte de Jonathan David sur son avenir

Alors que le LOSC a pris une grande option sur la qualification ce mardi soir après sa victoire en barrage aller de la Ligue des Champions contre le Slavia Prague à Valenciennes, Jonathan David, sur les tablettes de tous les grands clubs de Serie A depuis plusieurs mois, a été interrogé sur son avenir et a tenu à rassurer sa direction ainsi que les supporters lillois malgré la fin de son contrat qui arrive à grands pas :

«Pour l’instant je suis encore là, je prends du plaisir et après on verra. Je réalise que je suis important mais on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Je ne sais pas en pourcentages mais je pense qu’il y a encore de belles chances d’être à Lille. J’ai encore un an de contrat mais je ne me plains pas», a déclaré l’attaquant canadien.