LdC : Olivier Giroud savoure son incroyable record

L’AC Milan a pris sa revanche. Après sa lourde défaite à l’aller, le club italien a cette fois battu le PSG 2-1. Si Rafael Leao a été le grand artisan de ce succès, le second buteur de la soirée se nomme Olivier Giroud. L’attaquant des Bleus a d’ailleurs battu un record en devenant le plus vieux buteur français en Ligue des Champions à l’âge de 37 ans et 38 jours. Il savoure cette marque au symbolique au micro de Canal +.

La suite après cette publicité

«Le feeling est incroyable ici à San Siro pour un match de Ligue des Champions. Les tifosi nous ont poussé tout le match. Il y a beaucoup de fierté. Il y a un super centre de Théo (Hernandez), très fort au second poteau, comme je les aime. Il fallait avoir le bon timing. C’est tant mieux pour moi et tant mieux pour l’équipe», assure tout sourire l’avant-centre. Avec ce record, il devance Laurent Blanc, buteur à 36 ans et 338 jours.