L’Atlético de Madrid connaît le prix à payer pour Clément Lenglet

En difficulté au FC Barcelone, Clément Lenglet (29 ans) sort de quelques saisons plutôt compliquées en Catalogne. Néanmoins, le défenseur français retrouve quelques couleurs depuis son arrivée en prêt du côté de l’Atlético de Madrid. Mieux du côté des Colchoneros, il s’est imposé doucement dans le onze de Diego Simeone (13 apparitions, 2 buts). De quoi entrevoir une continuité ?

D’après Sport, le club madrilène compte bien conserver Clément Lenglet et aurait démarré les démarches avec le FC Barcelone pour un transfert définitif. Selon le média catalan, les Blaugranas auraient ainsi exigé une somme entre 8 et 10 millions d’euros pour l’international tricolore (15 capes, 1 but).