Serie B : après un match fou, Monza valide sa montée en Serie A

Alors que Lecce et Cremonese avaient déjà validé leur montée en Serie A à l'issue de la saison régulière, il restait une place à prendre pour équilibrer le compte avec les descentes de Venise, du Genoa et de Cagliari. Et pour ce faire, Pise, qui avait terminé la saison à la 3e place, recevait Monza (4e) à l'occasion du match retour de la finale des play-offs après s'être incliné 2 buts à 1 à l'aller.

A domicile, Pise remontait très rapidement son retard en inscrivant deux buts dans les dix premières minutes (1e et 9e). Cependant Monza ne s'avouait pas vaincu et dix minutes plus tard, José Machin (20e) envoyait virtuellement les deux équipes en prolongation. La fin de match fût renversante : Gytkaer (Monza) pensait offrir la montée à son équipe avec son but (79e) mais la réalisation tardive de Mastinu (90e) envoyait les deux équipes en prolongation. Inscrivant deux buts rapidement (96e et 101e), le Monza de Berlusconi jouait un mauvais tour à Pise afin d'accéder pour la première fois de son histoire à la Serie A alors que c'est l'un des clubs ayant disputé le plus de saisons en Serie B.