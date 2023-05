FC Barcelone : un nouveau contrat attend Alejandro Baldé mais…

Il est la révélation du FC Barcelone cette saison. Titulaire indiscutable au poste de latéral gauche, le jeune international espagnol (5 sélections) a disputé 41 matches cette saison, reléguant ainsi Jordi Alba et Marcos Alonso sur le banc catalan. En compilant six passes décisives et un but, il a été l’un des acteurs majeurs de l’excellente saison du club culé. Et alors que son contrat expire en juin 2024, les dirigeants du Barça ont compris que son statut n’est plus en adéquation avec son contrat actuel.

Ce mardi, Sport confirme les informations parues dans la presse espagnole il y a un mois : Alejandro Baldé va prolonger en Catalogne. En plus d’un bail étendu jusqu’en 2027, ce dernier sera revalorisé et une clause de libération fixée à 1 milliard d’euros a été ajoutée par sa direction. De quoi refroidir toutes les ardeurs des clubs qui seraient intéressés par le prodige dans les années à venir. Seul hic : pour que cette prolongation soit effective, il faudra d’abord que la Liga approuve le plan de viabilité financière du FC Barcelone dans les prochains jours. Un rebondissement n’est donc pas à exclure même si tout le monde s’est déjà accordé sur cette extension.

