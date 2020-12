LdC, OM : la réaction à chaud de Dimitri Payet

Après quatre défaites de suite cette saison en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a enfin glané ses trois premiers points dans la compétition. Un succès acquis grâce à deux penalties transformés par Dimitri Payet. De quoi soulager le Réunionnais, même si ce dernier a reconnu que la bataille sera rude pour accrocher une miraculeuse troisième place synonyme de Ligue Europa.

« C’est vrai qu’on savait que le match de ce soir pouvait nous permettre de nous racheter de cette campagne et de prendre trois points importants. Ça vient aussi du match qu’on a fait contre Nantes, ça a été l’un de nos meilleurs matches dans le contenu. On a pris un but mais au lieu de baisser la tête, on a poussé et on a été récompensé. On est content, on met fin à une série noire qui était assez longue, mais si on avait montré ce visage dès le début, on n’aurait peut-être pas été premiers, mais on aurait pu prendre des points utiles. En gagnant ce match, l’objectif était de finir à cette troisième. On n’a plus notre destin entre nos mains, il faudra faire un bon match là bas (à Manchester City, ndlr) », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.