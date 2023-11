RC Lens - OM : les compositions officielles

Pour clôturer cette 12ème journée de Ligue 1, le RC Lens accueille l’OM ce dimanche soir à Bollaert-Delelis (rencontre à suivre en direct sur FM). Ces deux équipes qui ont été les personnages principaux de la saison passée vivent une première moitié de saison difficile chacun pour des raisons différentes. À Lens, les hommes de Franck Haise n’arrivent pas à relancer la machine d’intensité qui faisait si mal en 22/23 et restent sur une seule victoire lors des 6 derniers matchs avec 4 matchs nul et dernièrement la défaite contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions 1-0. À Marseille, Gattuso tente toujours de trouver la bonne formule après son arrivée il y a un peu plus d’un mois maintenant. La dynamique n’est pas forcément mieux qu’à Lens, en tout cas en Ligue 1 puisqu’il restent sur un nul 0-0 à domicile contre le LOSC et une défaite 1-0 à Nice. En Coupe d’Europe c’est mieux, les Olympiens sont premiers de leur groupe avec 8 points.

Haise choisit ce dimanche soir d’aligner son 3-4-3 classique avec Samba dans les buts, un trio composé de Medina, Danso et Gradit derrière. Haidara et Aguilar sur les côtés puis Sotoca, Wahi et Thomasson devant. Côté Gattuso, ce sera un 4-2-3-1 avec Gigot de retour dans le onze avec Balerdi derrière. Kondogbia au milieu avec Veretout en l’absence de Rongier, Harit en 10. Sarr et Correa sur les côtés puis Vitinha en pointe.

Les compositions d’équipes :

RC Lens : Samba (cap.) - Gradit, Danso, Medina - Aguilar, Abdul Samed, El Aynaoui, Haidara - Sotoca, Thomasson - Wahi.

OM : Lopez - Clauss, Gigot (cap.), Balerdi, Lodi - Veretout, Kondogbia - Sarr, Harit, Correa - Vitinha.