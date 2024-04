Real Madrid : une nouvelle recrue confirmée pour la défense

Le Real Madrid comptera plusieurs nouveaux visages dans son effectif lors du début de la Liga 2024/2025 en août prochain. On pense forcément à Kylian Mbappé, à Endrick, et éventuellement à Alphonso Davies si les Merengues parviennent à convaincre le Bayern. Mais ce n’est pas tout. Les Madrilènes vont aussi compter sur un nouveau joueur en défense centrale comme l’explique AS.

Rafa Marin, défenseur central de 21 ans formé au club, devrait ainsi être le 4e défenseur central dans la hiérarchie. Il pourrait notamment prendre la place d’un Nacho sur le départ. Cette saison, il brille lors de son prêt à Alavés (29 matchs de Liga disputés) et le staff du Real Madrid est convaincu qu’il peut avoir un rôle à jouer au Bernabéu.