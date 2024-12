Côme : Cesc Fabregas confirme pour Dele Alli

Depuis plusieurs saisons, la carrière de Dele Alli a pris une tournure cauchemardesque. Après une fin d’aventure en eau de boudin avec Tottenham, le milieu offensif a connu des expériences calamiteuses avec Everton et Besiktas. En souffrance sur le plan mental après des réminiscences de son enfance où il a connu de nombreuses épreuves traumatisantes, l’international anglais de 28 ans (37 sélections) semble fini pour le haut niveau. Pour autant, certains continuent d’y croire comme Cesc Fabregas.

La suite après cette publicité

Actuellement entraîneur de Côme en Italie, l’entraîneur espagnol a confirmé que Dele Alli s’entraînait actuellement avec le club de Serie A : «Il s’entraîne avec nous, il va bien. C’est une demande du club, peut-être que la semaine prochaine il fera quelque chose séparément et quelque chose avec nous. Pour l’instant, il est juste là pour s’entraîner, et nous sommes là pour l’aider à retrouver un peu de forme et lui redonner des sensations positives. C’était un joueur fantastique, j’ai joué contre lui de nombreuses fois et si je peux l’aider à retrouver son niveau, je suis heureux de le faire.»