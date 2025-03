Real Madrid : la direction et une star de l’équipe ont pris une grosse décision…

Tout se passe plutôt bien du côté de Madrid en ce moment. Le jeu pratiqué par les ouailles de Carlo Ancelotti a beau être contesté par certains fans et observateurs, certaines stars ont beau être la cible de critiques assez dures ; le Real Madrid est encore en course, et bien placé même, pour ajouter quelques titres à son impressionnante vitrine à trophées d’ici la fin de saison. Et on le sait, du côté de la Castellana, là est l’essentiel…

Dans le même temps, il y a aussi des décisions importantes à prendre avant l’été. La première concernera l’avenir de Carlo Ancelotti, en fin de contrat en 2026. L’Italien souhaite rester sur le banc du Bernabéu, mais tout dépendra vraisemblablement des titres obtenus d’ici là. Et surtout, qui pour le remplacer dans le cas où Florentino Pérez souhaite mettre fin à son aventure ? Le cas Vinicius Jr est aussi au cœur des débats et des préoccupations à Madrid, avec cette proposition juteuse venant de l’Arabie saoudite qui ne laisserait pas le Brésilien insensible…

Une saison de plus

Puis, vient le cas Luka Modric. Le Croate est aussi en fin de contrat, lui qui prolonge d’année en année ces derniers temps, comme le veut la politique de prolongations du club de la capitale espagnole pour les joueurs vétérans. Si l’été dernier, un départ était assez plus qu’envisagé par le milieu de terrain de 39 ans, tout indique que la belle histoire d’amour entre le Croate et les Merengues va se poursuivre. La Cadena SER indique ainsi que le joueur souhaite rester une saison de plus et prendre sa retraite à Madrid. Et c’est plutôt réciproque, puisque le Real Madrid serait prêt à lui réserver un casier dans son vestiaire pour une année supplémentaire.

Tout indique donc que l’ère Modric à Madrid est loin d’être terminée. Malgré son âge relativement avancé, l’ancien de Tottenham reste un joueur important pour Carlo Ancelotti, qui le ménage souvent en Liga mais fait appel à lui en tant que titulaire dans les gros matchs, comme lors de ce match retour face à l’Atlético en Ligue des Champions. On a aussi pu le voir face aux Bleus en Ligue des Nations pendant cette trêve. Avec 2 buts et 7 passes décisives en 39 rencontres entre Liga et Ligue des Champions, dont 17 en tant que titulaire, le Croate reste une valeur sûre et continue d’étaler son talent et sa classe sur les rectangles verts en Espagne et en Europe. On aura du Modric jusqu’en 2026, et tout indique qu’il sera aussi présent à la Coupe du Monde 2026 en terres américaines.