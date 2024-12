FC Barcelone : Jorge Mendes a un projet fou pour Lamine Yamal

Depuis plusieurs semaines, Lamine Yamal est plus que jamais sur toutes les bouches et à juste titre. Si ses performances sont toujours excellentes, le jeune attaquant a reçu une mauvaise nouvelle cette semaine. En effet, il sera tenu éloigné des terrains pendant un bon moment : «Lamine Yamal a souffert d’un traumatisme à la cheville droite durant le match contre Leganés hier soir. Les examens réalisés lundi matin montrent une blessure de premier degré au ligament tibio-fibulaire. La durée de son absence est estimée à 3-4 semaines», indiquait le communiqué publié par le club catalan. À seulement 17 ans, Lamine Yamal enchaîne les saisons pleines et l’accumulation de matches à son âge semble avoir eu une nouvelle fois raison de sa cheville. Touché à la malléole, le champion d’Europe avait déjà dû s’arrêter pendant trois semaines le mois dernier. Mais Lamine Yamal pourrait néanmoins se consoler avec une merveilleuse nouvelle quant à son avenir au FC Barcelone. Amoureux de son club formateur, le futur semble toujours s’écrire en Catalogne.

C’est un secret de polichinelle, mais Lamine Yamal ne se voit pas quitter le FC Barcelone. Dans un long entretien accordé au quotidien Marca la semaine dernière, l’ailier blaugrana avait confié n’avoir aucune velléité de départ. Interrogé sur de potentiels intérêts du Paris Saint-Germain et de Manchester City, le joueur de 17 ans a préféré botter en touche : «Non, je n’y pense vraiment pas. Je ne pense qu’au Barca, à m’améliorer et à gagner des titres ici», a déclaré Lamine Yamal. Des propos confirmés par son entourage à plusieurs reprises. Mais avec la situation économique toujours particulière du FC Barcelone, beaucoup de clubs espèrent toujours attirer dans leurs griffes la pépite espagnole. Mais cela s’annonce bien compliqué, car la direction catalane le plan de renouvellement en deux étapes qu’il avait fixé pour l’été 2023. D’ailleurs, Deco et Jorge Mendes auraient même déjà convenu des grandes lignes d’un nouvel accord à venir selon les informations d’AS.

Sécuriser Lamine Yamal jusqu’en 2030 ?

«Bien sûr qu’il va renouveler, Lamine vient du Barça». Ce sont en ces mots que Jorge Mendes a résumé l’avenir de Lamine Yamal, lors du gala Tuttosport qui a couronné la nouvelle star du football mondial comme nouveau Golden Boy. Cette sortie médiatique attendue a confirmé que le plan de «prolongation en deux étapes» établi au cours de l’été 2023 par le représentant du joueur et Deco, le directeur sportif de Barcelone, fait son bonhomme de chemin. Prolongé jusqu’en 2026 car contraint par les restrictions de la FIFA qui ne permettent pas à un joueur mineur de signer un contrat de plus de trois ans, les deux parties ont établi d’une seconde prolongation lors du 18ème anniversaire de Lamine Yamal : «je m’imagine à Barcelone, pour gagner le plus possible, notamment la Ligue des champions avec Barcelone et la Coupe du monde avec l’Espagne. Le président est toujours content quand nous gagnons mais même si nous ne gagnons pas, il nous aide toujours en nous apportant un grand soutien. Il dit que je lui rappelle quand Neymar est arrivé… C’est l’un des meilleurs joueurs ayant jamais joué pour Barcelone, l’une de mes idoles, j’espère faire aussi bien que lui», avait d’ailleurs déclaré la pépite espagnole.

Évidemment, les paramètres économiques de cette deuxième prolongation tendent à grossir mois après mois, car Lamine Yamal ne cesse de voir son statut grossir depuis la saison dernière. Le succès de l’Espagne l’Euro 2024 a été la cerise sur le gâteau et l’a placé dans un tout autre secteur du football mondial. Un statut XXL qui a été confirmé par le Golden Boy, le Kopa Award et le titre de meilleur joueur de la dernière l’Euro 2024. Sa valeur marchande a grimpé à 150 millions d’euros, alors qu’elle était «seulement» à 90 il y a à peine un an. Ce sont pour toutes ces raisons que les conditions du méga-contrat que signera Lamine Yamal dans les prochains mois sont encore à l’étude. Son agent Jorge Mendes était récemment à Barcelone pour continuer à avancer sur les négociations qui aboutiront à un résultat positif plus que probable. Le joueur a exprimé en public et en privé son intention de continuer au Barça. Et Mendes est un agent qui a toujours su respecter la volonté des joueurs et ne les déplacer que lorsqu’ils le souhaitent.