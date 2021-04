Mercato : confirmations et retournements de situation à l'OM !

La suite après cette publicité

L’été de l’Olympique de Marseille s’annonce très agité. Aussi bien dans le sens des départs que des arrivées… ou des prolongations ! Pour ce qui est des au revoir, L’Équipe a annoncé la mauvaise nouvelle hier soir. Arrivé cette saison en provenance de Naples, Arkadiiusz Milik avait visiblement déjà prévu une porte de sortie avant même de s’engager avec les Phocéens. Le quotidien révèle en effet que l’OM va sans doute lever l’option d’achat de 10 M€, mais qu’un accord pour une revente immédiate à 12 M€ aurait été scellé.

Souvent annoncé dans le viseur de la Juventus, le Polonais retrouverait bien la Serie A la saison prochaine. Une grosse déception pour les fans olympiens qui pensaient enfin avoir déniché le « grantatakan » capable de faire oublier les flops Mitroglou et Benedetto. Toujours au rayon départs, le quotidien poursuit son tour d’horizon de l’effectif phocéen et ajoute que Valère Germain et Yohann Pelé, libres de tout contrat cet été, ne seront pas conservés. Tout comme Yuto Nagatomo, Saîf-Eddine Khaoui et Maxime Lopez, pratiquement transféré à Sassuolo.

Retournement de situation pour Thauvin

Concernant les joueurs prêtés, Michael Cuisance et Olivier Ntcham n’ont, pour le moment, pas livré de prestations suffisantes pour convaincre l’OM de lever leur option d’achat. Notamment pour Cuisance. Avec une option fixée à 18 M€, le milieu de terrain ne justifie pas encore un tel investissement. À moins que Marseille tente de négocier une ristourne avec le Bayern Munich. C’est en tout cas ce que le club sudiste compte faire avec le Borussia Dortmund au sujet de Leonardo Balerdi. L’Argentin est fortement apprécié par Jorge Sampaoli et l’OM va donc chercher à faire baisser l’option de 15 M€ négociée avec le BVB il y a un an. Idem pour Pol Lirola.

L’Espagnol est la bonne pioche du dernier mercato d’hiver, mais les Marseillais rechignent encore à payer les 12 M€ nécessaires pour le conserver définitivement. Enfin, en attendant de savoir quel sort sera réservé aux potentiels joueurs de retour de prêt, L’Équipe conclut en indiquant que Jordan Amavi et Florian Thauvin ont bien des chances de prolonger. Surtout le champion du monde 2018 pour qui l’arrivée et la prise de pouvoir de Pablo Longoria ont redistribué les cartes après la brouille avec Jacques-Henri Eyraud, ainsi que des courtisans se faisant finalement moins pressants.