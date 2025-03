L’ambitieux projet 100% maison du Celta de Vigo prend sérieusement forme !

En Espagne, lorsqu’on parle de formation, on pense forcément au FC Barcelone. Inutile de revenir sur la quantité de pépites sorties par l’académie barcelonaise ces dernières années, et tout indique que de nouveaux joueurs extraordinaires sortiront des rangs de La Masia dans les années à venir. Derrière, les deux clubs basques que sont l’Athletic Club et la Real Sociedad ont aussi une très belle cote, et ont clairement contribué au succès de la Roja lors du dernier Euro avec des joueurs comme Unai Simon, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Martín Zubimendi, Mikel Oyarzabal et Nico Williams entre autres. Le Real Madrid est aussi un exemple de centre de formation productif. Même si certains fans merengues estiment que Carlo Ancelotti ne donne pas sa chance aux jeunes issus de La Fabrica avec Asencio comme exception, ils sont nombreux à briller à travers l’Europe actuellement, à l’image de Nico Paz, Alex Jimenez ou Mario Gila. En revanche, il y a un centre de formation qui n’a pas forcément grand-chose à envier aux clubs mentionnés ci-dessus et dont on parle très peu : celui du Celta de Vigo.

Si les exploits de Iago Aspas terrorisent les fans de Liga depuis plus d’une décennie déjà, le club galicien réalise une très bonne saison - huitième au classement de la Liga à un point des positions européennes - avec une équipe composée en majorité de jeunes formés au club. Chaque week-end, l’équipe compte 6 à 7 joueurs formés à A Madroa (le nom du centre d’entraînement du club) dans son onze titulaire. Et ce, alors que l’an dernier, Rafa Benitez, alors coach du Celta, avait pour la première fois depuis 15 ans aligné un onze sans le moindre joueur formé au club fin février, face à Almeria. Comment expliquer ce revirement de situation ? D’abord, il faut tout de même préciser que l’absence de canteranos dans ce match était surtout un concours de circonstances avec des blessures et des suspensions, et que le Celta a toujours été un club misant fort sur les jeunes de la maison. Ce n’est d’ailleurs pas une question financière, puisque le club galicien a tout de même certains moyens, et ce pari sur la formation n’est pas lié à une éventuelle précarité. Mais ce phénomène s’est encore plus accentué lorsque la direction a confié les clés du camion à Claudio Giráldez en mars dernier.

Le nouveau Guardiola sur le banc

Ancien joueur formé au Real Madrid qui a ensuite fait une carrière modeste dans plusieurs clubs galiciens, le coach de 37 ans qui est d’ailleurs l’entraîneur le plus jeune de la Liga a ensuite lancé sa carrière sur les bancs au Celta. Après avoir dirigé les U19 sur la saison 2021/2022 et fait une saison et demi avec l’équipe B du Celta, il a rapidement été propulsé dans le grand bain en mars 2024, suscitant forcément quelques craintes auprès des fans et des observateurs. Mais très vite, les bons résultats glanés par la bande d’Oscar Mingueza ont dissipé les doutes, alors que les supporters mangaient leur pain noir depuis le début de saison avec Rafa Benitez. Inévitablement, il y a eu des comparaisons avec Pep Guardiola, et les similitudes entre les deux hommes vont bien au-delà de leur style capillaire inexistant. Dans la philosophie de jeu d’abord, avec la volonté d’avoir la mainmise sur le ballon et de jouer plutôt offensif. Un 3-4-3 osé qui vise à multiplier les attaques et faire mal à l’adversaire, et qui permet aux joueurs de ballon d’avoir des libertés pour s’amuser sur le terrain. Mais aussi dans cette façon de vouloir tout contrôler et de prêter attention au moindre détail. Des séances vidéo interminables, des séances d’entraînements filmées variées et qui diffèrent en fonction de l’adversaire, et la presse espagnole explique que Giraldez va jusqu’à analyser l’arbitre et la façon dont l’adversaire arrose son terrain avant chaque match à l’extérieur.

Surtout, Giraldez fait énormément appel aux jeunes, ayant déjà fait débuter 6 joueurs du Celta B qu’il a eu sous ses ordres avec les A. Le Celta est le septième effectif le plus jeune de Liga cette saison, et en réalité, cette statistique est un peu "faussée" par la présence de trois tauliers vétérans dans l’effectif : Iago Aspas (37 ans), Marcos Alonso (34 ans) et Vicente Guaita (38 ans). Parmi les joueurs issus d’A Madroa les plus intéressants, on retrouve le milieu de terrain Hugo Sotelo (21 ans), les défenseurs centraux Javi Rodriguez (21 ans) et Yoel Lago (20 ans), l’ailier Hugo Alvarez (21 ans) ou l’attaquant Pablo Duran (23 ans). Au delà des jeunes responsabilisés et clairement mis en confiance, Claudio Giraldez a aussi su relancer certains joueurs un peu dans le dur. Oscar Mingueza s’est vite affirmé comme un des meilleurs latéraux de Liga au point d’être appelé régulièrement en sélection espagnole désormais. Ilaix Moriba, ancienne pépite de La Masia qui galérait depuis son départ du Barça, retrouve des couleurs, alors que le buteur formé au club Borja Iglesias, revenu après une aventure au Betis, est lui aussi en train de retrouver un bon niveau.

A Madroa, source de revenus pour les années à venir

« Tu es en train de faire les choses bien, et tu es jeune », soufflait Carlo Ancelotti à Giraldez après la victoire madrilène à Vigo en octobre dernier (2-1). Les travaux du coach galicien ne laissent personne indifférent, et il fait clairement partie des coachs les mieux cotés du pays. Un pari qui s’avère donc payant, et derrière ces bons résultats du Celta, il faut aussi mettre en avant le travail des formateurs d’A Madroa, où on mêle innovations technologiques (on y utilise beaucoup l’IA) et méthodes de formation traditionnelle. Si les fans se régalent, les dirigeants du club se frottent aussi les mains… Ces dernières années, on a ainsi reproché au Celta de ne pas afficher assez d’ambition, laissant trop souvent partir ses meilleurs joueurs, avec des résultats assez médiocres tout étant considéré comme un club ayant le potentiel pour lutter pour une qualification en Europe tous les ans. L’explosion de jeunes issus du centre de formation pourrait ainsi être une sacrée source de revenus pour le club, qui a par exemple vendu Gabi Veiga pour 35 millions d’euros en 2023.

En l’espace de trois mois, l’effectif du Celta a vu sa valeur augmenter de 10% sur le site Transfermarkt, et nul doute que l’été prochain, de nombreux clubs viendront toquer à la porte. La mise à l’écart du très critiqué conseiller sportif Luis Campos en décembre 2023 pouvait éventuellement laisser penser à un tournant, mais un autre homme bien connu du marché des transferts est en train de se faire une place à Vigo : Jorge Mendes. Le superagent portugais a ainsi fait signer plusieurs jeunes joueurs du Celta, dont l’attaquant Fer Lopez (20 ans), qui joue déjà avec l’équipe première, Pablo Aparicio, attaquant de 16 ans ainsi que Mateo Sobral, milieu de terrain 16 ans. Le Celta risque donc d’être victime de son succès dès le prochain mercato estival, même si une qualification européenne pourrait pousser les meilleurs éléments de l’équipe à rester un peu plus longtemps. Et Claudio Giraldez risque lui aussi d’être très convoité…