OM : l'Inter Milan est prête à lâcher Arturo Vidal mais...

La suite après cette publicité

Avec le duo Longoria-Sampaoli en poste, les supporters de l’Olympique de Marseille ont retrouvé de l’espoir. Encensé lorsqu’il était le directeur du football du club phocéen, l’Espagnol génère beaucoup d’attentes depuis sa promotion au poste de président. Quant à l’Argentin, son style de jeu a fait remonter beaucoup de souvenirs de l’époque Bielsa chez certains. Mais à Marseille les deux hommes seront surtout scrutés lors du prochain mercato estival.

Le 18 mars dernier, les médias chiliens donnaient un premier échantillon des plans de Sampaoli en révélant que le nouveau coach olympien avait contacté personnellement le milieu de terrain de l’Inter, Arturo Vidal. « Sampaoli a contacté Arturo parce qu’il le veut à Marseille. C’est une possibilité qui l’intéresse, mais il faut d’abord savoir ce qu’il va se passer à l’Inter la saison prochaine », avait confié un proche à La Tercera.

Depuis, Pablo Longoria était venu mettre un petit bémol en précisant que le salaire annuel de Vidal en Italie (6 M€) rendait l’opération très compliquée. Mais aujourd’hui, Il Corriere dello Sport explique que le futur du Chilien, que Sampaoli a eu sous ses ordres lorsqu’il entraînait la Roja, est plus qu’incertain. Ardemment désiré par Antonio Conte l’été dernier, l’ancien pensionnaire du Barça multiplie les pépins physiques.

Vidal va devenir un poids pour l'Inter

Touché et opéré au genou, le Sud-Américain est décrit par le média comme un joueur ne pouvant plus s’entraîner avec intensité ni répéter les matches à un rythme soutenu. Bientôt âgé de 34 ans, Vidal et ses 6 M€ annuels (il deviendrait le 2e plus gros salaire du club) sont donc en train de devenir un poids pour une Inter dont les finances ne sont pas florissantes. L’idée d’un départ d’un joueur sous contrat jusqu’en 2022 (plus une année en option) ne serait donc pas pour déplaire aux Nerazzurri.

D’autant que les Intéristes seraient disposés à le lâcher presque gratuitement étant donné qu’ils n’ont quasiment rien payé au FC Barcelone la saison passée. Quant au joueur, le principal problème serait lié au « Decreto Crescita ». Pour rappel, il s’agit d’une mesure votée en avril 2019 par le Parlement italien qui permet de bénéficier d’une taxation moins importante sur une période de cinq ans, à condition de rester au moins deux ans en Italie. Donc si Vidal part l’été prochain, il ne sera resté qu’un an et devra donc régulariser sa situation auprès des impôts.