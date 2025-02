Le Real Madrid crie encore au scandale arbitral après le match contre l’Atlético

Ce n’est pas la rencontre de ce soir qui devrait réconcilier le Real Madrid avec l’arbitrage. Engagé dans un bras de fer depuis plusieurs semaines avec le CTA (le Comité technique des arbitres), et même plus globalement avec les instances du football espagnol, le club merengue affrontait ce samedi l’Atlético, dans un derby qui sentait bon la poudre… Sur le papier en tout cas.

Parce que sur le terrain, on ne prendra pas le pari d’avancer que l’appétit des spectateurs présents au Bernabeu, et même des téléspectateurs présents devant leur poste télé, a été satisfait. Les stars n’ont pas brillé, les buts ont manqué, et personne n’a gagné (1-1). Du côté du Real Madrid en revanche, une norme a été respectée, à savoir les grondes contre l’arbitrage. «Corrupción en la Federación (corruption à la Fédération, ndlr)», avaient déjà commencé à scander des supporters du club sur le penalty accordé à Julian Alvarez, après une faute d’Aurélien Tchouameni sanctionnée sur l’appui du VAR.

Real Madrid TV diffuse des compilations de l’arbitre du match

Finalement, les joueurs de Carlo Ancelotti n’ont pas perdu, puisque Kylian Mbappé leur a permis d’égaliser en seconde période (1-1) et d’arracher le point du match nul. Mais sur Real Madrid TV, la chaîne du club, c’était quand même la soupe à la grimace au coup de sifflet final. Un journaliste a allumé une première mèche en déclarant : « ce soir, l’arbitre s’est précipité vers la VAR pour siffler un penalty qui n’en est pas un, mais la semaine dernière, la VAR n’a même pas vérifié le tacle horrible de Romero sur Mbappé. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec le système d’arbitrage en Espagne. »

Mais le clou du spectacle était probablement cette compilation des erreurs présumées de l’arbitre du match, diffusée en plein direct. Vous l’aurez compris, le Real Madrid l’avait mauvaise, et le silence de Carlo Ancelotti en conférence de presse d’après-match disait beaucoup de sa frustration : «le penalty de l’Atlético ? Sans commentaire. Pas de mots sur l’arbitrage ? Non, je ne veux rien dire. Les personnes qui comprennent le football ne comprennent pas ces nouveaux penaltys », soufflait l’Italien. Son homologue Diego Simeone n’a, de son côté, pas souhaité accabler l’arbitrage : «il a géré de la meilleure façon, avec ses critères et ses décisions. Pour certains, la faute de Ceballos aurait mérité un carton rouge (l’Espagnol a seulement été averti, ndlr), pour d’autres, ça ne l’était pas. Il a fait un bon match. » Pas certain que ça suffira pour rallier Ancelotti à sa cause.