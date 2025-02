Liga : Kylian Mbappé permet au Real Madrid d’accrocher l’Atlético de Madrid

Après des jours de tension à travers des communiqués interposés, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid se retrouvaient, ce samedi soir, pour le choc au sommet de la 23e journée de la Liga. Au Santiago Bernabéu, les hommes de Carlo Ancelotti espéraient conserver leur fauteuil de leader face aux Colchoneros, deuxièmes et bien décidés à s’emparer du trône. Pour cette rencontre, le Real se présentait en 4-3-3 avec Vinicius Jr, Kylian Mbappé et Rodrygo à la pointe de l’attaque. De son côté, l’Atlético alignait un 4-4-2 avec Julián Álvarez et Antoine Griezmann sur le front de l’attaque.

Rapidement, les Colchoneros se montraient dangereux par l’intermédiaire de Samuel Lino (5e, 14e) mais ne trouvaient pas la faille. De son côté, le Real tentait de réagir mais Rodrygo manquait, lui aussi, de justesse technique dans le dernier geste (18e). Très discret au cours du premier acte, Kylian Mbappé peinait, quant à lui, à se distinguer et il fallait finalement attendre la demi-heure de jeu pour voir cette affiche du haut de tableau se décanter. Coupable d’une faute sur Lino, Tchouameni concédait un pénalty après vérification des images…

Mbappé offre le match nul au Real !

Plein de sang froid, Álvarez ne se faisait alors pas prier pour transformer la sentence d’une panenka basse, trompant Courtois parti sur sa gauche (0-1, 35e). Mené à la pause après deux nouvelles interventions de Tchouameni (41e, 42e), le Real Madrid ne tardait pas à réagir au retour des vestiaires. Après un centre de Rodrygo repris par Bellingham, Mbappé surgissait pour égaliser d’une reprise du droit (1-1, 50e). Dans la foulée, les Merengues pensaient même reprendre l’avantage mais Bellingham, sur un centre de Vinicius, voyait sa tête fracasser la barre des Colchoneros (52e). Sous pression, l’Atlético était encore pas loin de céder.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 50 23 +29 15 5 3 51 22 2 Atlético 49 23 +23 14 7 2 38 15

Sur un nouveau centre de Ceballos, après un festival entre Vinicius et Rodrygo, Bellingham plaçait sa tête mais Oblak intervenait pour préserver les siens (58e). Dominé, l’Atlético ne parvenait plus à se montrer aux abords de la surface adverse et Rodrygo se signalait encore d’une belle frappe du droit, repoussée par Oblak (71e). Dans la foulée, le portier des Colchoneros s’interposait encore face à Vinicius (72e). Solide défensivement, l’Atlético parvenait finalement à conserver le point du match nul dans le dernier quart d’heure grâce à un grand Oblak et la maladresse de la Casa Blanca (82e). Avec ce résultat (1-1), le Real conserve la tête du championnat avec une petite longueur d’avance sur son adversaire du soir.