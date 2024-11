Lille - Rennes : Amine Gouiri veut garder le positif

Défait (0-1) par le LOSC lors de la 12e journée de Ligue 1, le Stade Rennais n’y arrive toujours pas malgré l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc breton. Interrogé au micro de DAZN après la rencontre, Amine Gouiri (24 ans) a cependant retenu le positif malgré une inquiétante 15e place au classement.

« On a été plus solide, un nouveau coach est arrivé, on ne va pas tout régler en une semaine, il y avait des joueurs en sélection, on va continuer, il y a des bonnes choses, il faut du temps, on va relever la tête. Il (Sampaoli, ndlr) nous a dit qu’il fallait garder la structure quoi qu’il arrive. C’est dommage, ce but juste avant la mi-temps, mais on va continuer de progresser. » Les supporters rennais n’attendent que ça…