PSG : Victoriano Melero promu directeur général

Le Paris Saint-Germain vient d’officialiser son nouveau directeur général. Il s’agit de Victoriano Melero (55 ans). Au club depuis 2017, Victoriano Melero était chargé des relations extérieures avant d’être Directeur général par intérim en janvier 2023. «Victoriano Melero a fait partie de l’équipe dirigeante qui, sous l’impulsion de Nasser al-Khelaïfi, a contribué à la réussite du Paris Saint-Germain. Cette nomination s’inscrit dans la poursuite de la nouvelle ère du Club, qui met l’accent sur l’innovation, la performance et l’excellence, sur et en dehors des terrains», précise le PSG.

La suite après cette publicité

«Victoriano a été une figure clé de la réussite de notre entreprise au cours des sept dernières années et contribuera à développer la puissance commerciale, la performance et l’innovation au sein de notre organisation. Cette décision reflète l’engagement du Club à promouvoir nos talents et à s’affirmer plus que jamais en tant qu’institution sportive, marque et entreprise mondiale et communauté unie au service de toute la famille Paris Saint-Germain», a indiqué Nasser Al-Khelaïfi sur le site officiel du club de la capitale.