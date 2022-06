Mercato : Gonçalo Ramos, la nouvelle pépite offensive de Benfica qui va rapporter gros

La suite après cette publicité

Et si Benfica perdait une nouvelle pépite offensive ? Réputé pour être un excellent club vendeur, le SLB vient de transférer Darwin Nuñez à Liverpool en échange de 75 M€ (+ 25 M€ de bonus). Deux ans après l’avoir acheté pour 25 M€, les Aguias ont donc réalisé une jolie plus-value. Et ce n’est peut-être pas terminé. Dans son édition du jour, Record affirme que le jeune Gonçalo Ramos pourrait quitter Lisbonne dès cet été.

Le journal portugais indique que des clubs anglais, français et allemands le courtisent et que Jorge Mendes pilote le dossier. Une offre de 30 M€ (le nom du club n’a pas filtré) aurait déjà été repoussée et Benfica pense pouvoir récupérer au moins 40 M€ grâce à cette vente. Âgé de 20 ans, Ramos a été lancé en équipe première lors de la saison 2019/2020. Un essai réussi puisqu’il avait planté un doublé lors de sa seule et unique apparition en Liga Bwin face au Desportivo Aves (4-0).

Un club français parmi les courtisans

Considéré comme un grand espoir, le Lisboète avait d’ailleurs été blindé en 2020, à savoir une prolongation jusqu’en 2025 et une clause libératoire fixée à 120 M€. Auteur de 7 buts en 29 matches de championnat en 2021/2022 (11 en 34 depuis 2020), Gonçalo Ramos possède un profil d’attaquant de soutien (qui évoluait avec Darwin Nuñez). Finaliste malheureux de la Youth League en 2020 et de l’Euro Espoirs en 2021, Ramos peut également jouer attaquant de pointe comme c’est le cas avec les Espoirs lusitaniens. Et ça marche (18 capes, 14 buts).

Buteur lors de ses trois dernières apparitions avec les U21, Ramos est d’ailleurs le meilleur buteur des éliminatoires de l’Euro Espoirs 2023 avec 12 réalisations inscrites en 10 rencontres. Un bilan qui s’ajoute à l’excellente feuille de route affichée avec les jeunes du Benfica (15 buts en 37 matches de championnat avec l’équipe B, 10 en 16 matches de Youth League). Un talent en devenir que Benfica ne pourra pas retenir bien longtemps. Reste maintenant à connaître l’identité de l’équipe française intéressée…