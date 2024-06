Euro 2024, Portugal : la gestion du cas João Félix met l’Atlético de Madrid dans l’embarras

Le cas João Félix continue de faire parler du côté de Madrid. Sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2029, l’attaquant de Viseu, prêté la saison passée au Barça, n’entre plus vraiment dans les plans de Diego Simeone et un départ est plus que jamais d’actualité. Oui mais voilà, pour l’heure, l’international portugais (39 sélections, 8 buts), actuellement à l’Euro avec la Seleçao, reste un joueur des Colchoneros et les pensionnaires du Cívitas Metropolitano se retrouvent dans une situation assez inconfortable. Si les Culers, désormais entraînés par Hansi Flick, ont d’ores et déjà affiché leur intention d’un nouveau prêt, le dernier 4e de Liga privilégie une vente. Une option que ne peut se permettre la direction catalane, en difficulté sur le plan financier et incapable de répondre aux exigences madrilènes.

Dès lors, les Rojiblancos comptaient plus que jamais sur l’Euro 2024. Un tournoi international permettant au numéro 14 du Barça de se montrer, de briller et ainsi d’attiser les convoitises de la concurrence. Problème ? L’ancien joueur de Benfica et de Chelsea n’a, pour l’heure, pas disputé la moindre minute. Remplaçant contre la République Tchèque, il est également resté sur le banc face à la Turquie après s’être échauffé pendant une partie du match. Finalement, Roberto Martinez, ne l’a pas appelé parmi les cinq changements qu’il a effectués et Félix fait désormais partie des quatre joueurs de champ de la sélection portugaise qui n’ont pas encore été utilisés dans ce championnat d’Europe avec Gonçalo Ramos, Danilo Pereira et Matheus Nunes (ainsi que les gardiens Rui Patricio et José Sa).

L’Atlético privilégie une vente mais…

En l’absence de temps de jeu, celui qui a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues la saison dernière n’a donc pas l’opportunité de se montrer. De quoi refroidir les ardeurs de possibles candidats à sa venue… Une gestion qui perturbe donc les projets des Colchoneros. Recruté pour plus de 127 millions d’euros à l’été 2019, Félix n’est plus considéré comme un élément indispensable, que ce soit en club ou en sélection. Avec Roberto Martínez, le Portugais n’a d’ailleurs débuté que sept rencontres sur les 17 possibles, soit 41,7%. Un ratio, là aussi, bien trop faible pour forcer une vente. Comme l’indique Mundo Deportivo, ce contexte pourrait donc pousser l’Atlético de Madrid à revenir sur ses plans et accepter un nouveau prêt… du côté de Barcelone, ou ailleurs.

Dernièrement, Fanatik affirmait, à ce titre, que le club turc de Fenerbahçe, où José Mourinho a été intronisé en tant que manager général, était entré dans la danse. Les deux clubs ont même d’ores et déjà discuté d’une opération Félix dans le cadre des négociations pour Çağlar Söyüncü, défenseur prêté par les Madrilènes au Fener que les Stambouliotes veulent conserver. Enfin, Manchester United reste également à l’affût. Récemment interrogé sur son futur, le principal concerné avait, de son côté, annoncé la couleur. «Je suis prêté, cela ne dépend pas de moi. Mon plan est clair, j’aime Barcelone et je veux y rester. Cela dépend de plusieurs facteurs, alors voyons ce qui va se passer», indiquait le droitier d’1m81 aux médias portugais. Une chose est sûre, ce feuilleton est encore loin d’être terminé et le Portugal n’aide clairement pas l’Atlético de Madrid à y mettre fin.