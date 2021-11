PSG féminines : Leonardo ne comprend pas le non report du match contre l'OL

Après la semaine agitée du Paris Saint-Germain, en raison de l'affaire Hamraoui, les Parisiens avaient demandé à la FFF de reporter la rencontre face à l'Olympique Lyonnais, prévue dimanche (21 heures). Une demande qui n'a pas aboutie, provocant l'incompréhension de Leonardo, directeur sportif du PSG.

La suite après cette publicité

« Nous sommes étonnés et déçus que la Fédération ait rejetée par deux fois notre demande de report », a-t-il déclaré, rapporte L'Équipe. « On avait tous les arguments pour obtenir le report, compte tenu de ce qu'il s'est passé. C'est un manque de sensibilité. On ne comprend pas. »