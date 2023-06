La somme folle que doit payer le PSG pour Sergio Conçeiçao

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain et l’OM sont dans la même situation. Les deux clubs attendant encore de savoir qui sera l’entraîneur qui tentera de mener son équipe le plus loin possible dès la saison prochaine. Même s’il convient de signaler que du côté du PSG, la construction de l’effectif semble un peu plus avancée, avec les arrivées de Manuel Ugarte et de Marco Asensio qui seraient déjà bouclées, en plus de celle de Kang-In Lee, en bonne voie comme dévoilé en exclusivité dans nos colonnes.

Après le refus de Julian Nagelsmann, qui a dit non au PSG ces derniers jours, le PSG aurait lancé les discussions avec Sergio Conçeiçao, le coach du FC Porto qui était passé par le FC Nantes il y a quelques années. Un coach qui, sans surprise, appartient à l’écurie Gestifute, la société de Jorge Mendes, qui fait la pluie et le beau temps du côté de Paris cet été.

Un prix de joueur pratiquement

Seulement, la presse portufaise apporte de nouveaux éléments sur ce dossier ce dimanche. A Bola confirme ainsi l’intérêt parisien pour le Lusitanien, expliquant même que Conçeiçao est tout en haut de la liste parisienne. Mais surtout, le média portugais explique que pour l’arracher au FC Porto, il faudra payer sa clause libératoire de 18 millions d’euros.

Un montant que les Parisiens peuvent se permettre et qu’ils sont même prêts à mettre sur la table, mais qui reste tout de même conséquent pour un entraîneur. Luis Campos et Jorge Mendes sont en tout cas déjà en train de négocier les contours d’un futur contrat, toujours selon le média portugais, et un dénouement positif pourrait vite survenir…