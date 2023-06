Mercato : Jorge Mendes fait la loi au PSG

La suite après cette publicité

On le pensait un peu affaibli ces dernières années, notamment après la retraite ou l’approche de la fin de carrière de certains de ses joueurs emblématiques. Mais il n’y pas de doutes actuellement, celui qui gère les intérêts de joueurs comme Bernardo Silva, Darwin Núñez ou Ruben Dias, entre autres, est bel et bien le roi du mercato. Cet été encore, le Portugais va être partout, et surtout, il va encore être influent dans le mercato de beaucoup de clubs. Il devrait ainsi avoir un rôle majeur sur le marché du Barça, de l’Atlético, de Wolverhampton, mais aussi, et surtout même, du Paris Saint-Germain.

Avec l’arrivée de Luis Campos à la tête du sportif du club de la capitale, son compatriote a logiquement réussi à obtenir des entrées plus facilement qu’auparavant. L’été dernier déjà, Jorge Mendes a réussi à faire venir Renato Sanches et Vitinha, de l’écurie Gestifute, mais pas que. Carlos Soler et Fabian Ruiz, bien que non-clients du Portugais, ont aussi rejoint la capitale de sa main, puisqu’il a joué le rôle d’intermédiaire dans ses opérations, qui, avec le recul, n’auront pas forcément été réussies.

Kang-In Lee a aussi des liens avec Mendes

Cet été, d’autres joueurs vont être escortés jusqu’aux bureaux du PSG par l’ancien agent de Cristiano Ronaldo. Manuel Ugarte, c’est signé Mendes. De même pour Marco Asensio, qui a sollicité les services du Portugais il y a quelques mois seulement. Deux recrues déjà bouclées, dans l’attente de la troisième, qui risque bien d’être Kang-In Lee comme dévoilé par nos soins ce matin. Un joueur qui n’est pas directement représenté par Mendes, mais dont l’agent, Javi Garrido, travaille avec - ou pour - le Lusitanien. Autant dire que pour l’instant, on part sur un mercato 100% Mendes du côté du Paris Saint-Germain.

Dans l’attente, en plus, de la suite des évènements dans le dossier Bernardo Silva, autre poulain de l’agent, pour qui le PSG fait le forcing. Hier, nous vous dévoilions en exclusivité une proposition d’échange pour convaincre Manchester City de lâcher l’international portugais. Il va aussi devoir gérer certains départs, comme celui de Renato Sanches, indésirable à Paris, ou d’El Chadaille Bitshiabu, convoité par Francfort comme dévoilé par nos soins il y a peu. Et clairement, l’agent devrait toucher de juteuses commissions avec toutes ces opérations…