Mercato : le PSG veut boucler l’arrivée de Kang-In Lee !

Et si le PSG était en passe de boucler sa troisième recrue de l’été après Marco Asensio et Manuel Ugarte, dont les signatures sont déjà actées bien que non-officialisées ? Dans la nuit, différents médias espagnols comme Marca et Relevo ont évoqué un intérêt plus que prononcé pour Kang-In Lee, le petit prodige coréen de Majorque, qui sort d’une excellente saison en Liga.

Selon nos informations, c’est effectivement en très bonne voie, puisque le Paris Saint-Germain a formulé une offre de 15 millions d’euros pour le Coréen de 22 ans. Une proposition en passe d’être acceptée par la direction du club insulaire, alors que d’autres clubs sont aussi venus aux nouvelles, à l’image de l’Atlético. Mais l’offre des Colchoneros n’était que de 12 millions d’euros, toujours d’après nos sources.

Le PSG va rafler la mise

Les négociations ne sont pas encore totalement bouclées, mais c’est très avancé. De son côté, le joueur est déjà d’accord sur un contrat avec le Paris Saint-Germain. Le joueur était suivi depuis des mois par la direction parisienne, qui a donc grillé l’Atlético, mais aussi divers clubs anglais du calibre de Manchester United et d’Aston Villa.

Cette saison, le milieu offensif formé à Mallorca, qui peut jouer un peu partout devant, sur un côté comme dans un rôle de numéro 10, a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives en 36 rencontres de championnat ibérique. Très doué techniquement, le gaucher est particulièrement bon entre les lignes, où ses qualités de créateur et sa bonne vision du jeu en font un danger permanent pour les adversaires. Un joli renfort pour un secteur offensif qui est totalement en reconstruction du côté de Paris, après le départ de Messi et les éventuelles ventes de Mbappé et Neymar…