Deux clubs turcs bataillent pour s’offrir Memphis Depay

En fin de contrat avec l’Atlético de Madrid, Memphis Depay (30 ans) est libre de s’engager où il le souhaite cet été. Après trois ans en Espagne (au FC Barcelone et à l’Atlético de Madrid), et avoir connu la Ligue 1 (OL), la Premier League (Manchester United) et l’Eredivisie (PSV), le Néerlandais pourrait découvrir un nouveau championnat. D’après le média turc Sozcu, Fenerbahçe et Beşiktaş veulent attirer Memphis Depay dans leurs clubs.

La suite après cette publicité

Les deux équipes stambouliotes sont intéressées par le profil de l’attaquant des Pays-Bas et par le fait qu’il soit libre de tout contrat, donc gratuit. Beşiktaş recherche une star capable d’être un leader en attaque. Pour Fenerbahçe, qui vient d’engager José Mourinho, Depay pourrait être associé à Edin Džeko et prendre la place de Michy Batshuayi, en instance de départ.