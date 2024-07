La nouvelle vidéo lunaire de Patrice Evra après sa condamnation

Condamné le 9 juillet dernier, par le tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des arriérés de pension alimentaire, Patrice Evra ne semble guère perturbé par cette nouvelle… Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, l’ancien international français, en tenue de prisonnier, s’est, en effet, moqué de cette condamnation.

«Permettez-moi d’éteindre cette info de merde: regardez comme je me suis amusé en prison. La France perd à l’Euro puis s’attaque à monsieur», a notamment déclaré l’ex-défenseur de Manchester United. Contraint de verser à son ex-épouse 4.000 euros pour le préjudice moral et 2.000 euros pour les frais de procédure, Evra conteste cette décision de justice, comme l’a précisé son avocat, Me Jérôme Boursican.