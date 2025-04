Fracture entre Vinicius Jr et ses supporters, Corentin Tolisso victime d’un complot

Vinicius vs Bernabéu

Allez direction l’Espagne avec le Real Madrid, récompensé lors de la cérémonie des Laureus Award 2025 organisés dans la capitale espagnole. La saison est pour l’instant un échec coté Real, avec 4 points de retard sur le Barça en Liga et éliminé de la Ligue des Champions. Seule une victoire en Coupe du Roi face à Barcelone samedi pourrait alléger la note. Mais au moins, la Maison Blanche pourra se consoler un peu avec ce nouveau trophée. Le Real a été élu équipe de l’année grâce à ses 5 titres remportés en 2024, exploit que le club n’a réalisé qu’une fois en 122 ans d’histoire. Autre sujet à Madrid, la relation tendue entre Vinicius Jr et les fans du Real selon Marca et Mundo Deportivo. Les sifflets reçus lors du match face à Arsenal n’ont pas plu au Brésilien, même s’il les comprend. Il se sentait redevable de l’élimination, mais n’a pas brillé face à Bilbao. Malgré le succès, il n’a pas célébré le but de Valverde, ni même son but, finalement annulé. Une manière de répondre à ses propres supporters, dont il n’a pas aimé les sifflets. La relation n’est pas idéale, bien que Vini répète vouloir s’inscrire dans la durée ici.

Saint-Étienne voulait détruire Tolisso

Du côté de la presse lyonnaise, les événements du Derby ne passent toujours pas. Le Progrès accuse les joueurs de Saint-Étienne d’avoir volontairement pris pour cible Corentin Tolisso. C’est en tout cas une théorie du quotidien local qui fait remarquer que le joueur avait déjà subi 3 fautes grossières en l’espace de 23 minutes. Interrogé à ce sujet, on est catégorique à Lyon : «c’était très surprenant cette succession de fautes sur lui». Selon certaines voix du club, le meilleur joueur de la saison, Corentin Tolisso, était visé. Le joueur lui-même a en tout cas vécu les événements de cette manière. Victime d’une entorse du genou après le contact avec Stassin selon les indiscrétions du Progrès, le Français a échappé au pire. Il devrait louper les matchs face à Rennes et Lens. Sa participation contre Monaco est encore incertaine.

Guardiola rêve grand

Ce soir, Manchester City défie Aston Villa dans un match décisif dans la course à la Ligue des Champions. En conférence de presse, Pep Guardiola bien conscient de l’enjeu. Il a demandé le soutien des fans de City en échange d’une grande promesse : «j’espère que nos supporters pourront nous aider dès la première minute. On a désespérément besoin d’eux pour nous soutenir, faire du bruit et être là tout le temps, parce que c’est une finale. Nous avons besoin d’eux parce que je pense que notre équipe gagnera à nouveau la Ligue des Champions la saison prochaine.» Le technicien espagnol à de l’ambition, lui qui sort d’une saison ratée et qui va perdre Kevin De Bruyne.