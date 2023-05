Julien Stéphan veut retrouver un banc

Invité de l’Equipe du soir, Julien Stéphan, passé par le Stade Rennais ou encore le Racing Club de Strasbourg, est revenu sur ces deux expériences. «Le départ de Rennes ? Une grosse connerie, je me suis précipité. On était pas loin des places européennes, la dynamique n’était pas top mais il y avait le temps de se récupérer. Il y a une soirée, une nuit, une journée de discussions avec le président et Florian Maurice, ils ont essayé de me retenir mais ça ne s’est pas fait. A Strasbourg, c’était différent, j’étais préparé à me battre jusqu’à la dernière journée, la décision n’était pas de mon fait mais il faut respecter ça en tant qu’entraîneur».

Relancé sur son avenir, l’ancien technicien du SRFC a également avoué qu’il était aujourd’hui prêt à relever un nouveau challenge. «J’aimerais retrouver un banc. (…) Il y a des bons projets en France mais je ne fais pas acte de candidature ce soir. Il y a rien de concret pour l’heure, en tout cas je suis prêt. La Championship est un bon championnat. La MLS est un championnat aussi intéressant, en voie de développement. Je suis ouvert». Le message est passé !

