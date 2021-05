Serge Aurier ouvre la porte à un retour au PSG

La suite après cette publicité

Nous vous le dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato en mai dernier : Serge Aurier et le PSG discutaient d'un retour ! Les voyants étaient d'ailleurs au vert, puisque Nasser Al-Khelaïfi était et est toujours favorable à un retour de l'Ivoirien, tout comme le principal concerné est très chaud pour retrouver le Parc des Princes. Mauricio Pochettino apprécierait également de pouvoir retrouver le latéral droit de 28 ans, qu'il a eu sous ses ordres à Tottenham. Les deux hommes ont d'ailleurs discuté. Et dans un entretien accordé à l'Equipe, l'ancien du TFC s'est exprimé sur son avenir.

« Sans langue de bois, tout le monde est au courant que si je voulais prolonger à Tottenham, je l'aurais déjà fait. Ce n'est pas dans six mois que je vais le faire. J'ai connu la Premier League, une finale de C1. Je suis arrivé à la fin d'un cycle et il est temps d'aller voir ailleurs. Les deux parties, les dirigeants et mes agents (VV consulting, la société de Vadim Vasyliev), sont d'accord sur les conditions », a lancé le joueur au quotidien sportif. Arrivé à Londres en 2017, le latéral a connu quatre saisons avec une réussite globalement assez moyenne.

Le PSG fait partie de ces choix

Mais pour rebondir où ? « Après, on verra. Je n'ai jamais caché mon envie de revenir un jour au PSG. C'est mon club de cœur, celui que je supporte, je me sens libre d'en parler. Mais je ne veux pas que les gens pensent que je fais un appel du pied et je ne ferme la porte à personne. Mais si le club fait une proposition cet été, c'est sûr que le PSG fera partie de mes premiers choix », a ajouté le joueur. Un retour à Paris a donc clairement l'idée d'un retour à Paris dans un coin de la tête.

D'autant plus qu'au cours de ce même entretien, il a confié discuter régulièrement avec le patron parisien. Toujours est-il que, d'après nos dernières informations publiées, le choix du Paris Saint-Germain pour le poste de latéral droit se porte sur Achraf Hakimi, le latéral droit de l'Inter, avec qui un accord a déjà été trouvé. On imagine mal le PSG, dans la situation actuelle, réaliser un double investissement massif à ce poste, puisque selon le journal son prix a été fixé à 15 millions d'euros par les Spurs, ce qui peut paraître un poil cher pour une doublure en temps de crise... Affaire à suivre...