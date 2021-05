Les discussions entre le PSG et Serge Aurier s'accélèrent

La suite après cette publicité

À moins d'un mois de l'ouverture du marché des transferts, le PSG continue de s’activer sur plusieurs fronts pour son recrutement avec en priorité un latéral droit et un milieu voir deux milieux de terrains en fonction des opportunités du marché. Alors que les dirigeants parisiens espèrent toujours revenir à hauteur du LOSC en tête de la Ligue 1, les champions de France continuent d'avancer sur la piste menant à Serge Aurier, révélé dans nos colonnes le 17 mars dernier.

Concentré sur sa fin de saison avec Tottenham, l'international ivoirien (66 sélections, 2 buts) ne souhaite pas être parasité par tous les bruits nés de son départ. Mais cela n'a pas empêché son entourage de travailler, de discuter et de progresser. Les contours d'un contrat de quatre ans et d'un salaire avoisinant les 7M€ avec les champions de France ont ainsi été élaborés avec l'ancien Lensois, qui n'a jamais caché son envie de revenir à Paris et qui demeure toujours aussi déterminé.

Nasser Al-Khelaïfi favorable à son retour

L'international ivoirien de 28 ans présente l'immense avantage de n'avoir plus qu'une année de contrat chez les Spurs, et selon nos informations, les Anglais ont fixé son prix à un peu moins de 12 M€. Si aucune offre ferme n'est arrivée dans le bureau du président Daniel Levy, les discussions entre les deux clubs ont été amorcées. En interne, Nasser Al-Khelaïfi n'a jamais caché son attachement pour l'ancien Parisien. Depuis son départ à l'été 2017, les deux hommes continuent d'échanger au téléphone. Et l'envie commune de retravailler un jour ensemble a souvent été évoquée.

De son côté, Mauricio Pochettino est également favorable au retour d'Aurier. Depuis son arrivée sur le banc parisien, l'entraîneur argentin n'hésite pas à discuter avec d'anciens joueurs de Tottenham et leur entourage. Pour échanger sur leur avenir mais pas seulement. Ce fut le cas avec Dele Alli l'hiver dernier, Harry Kane, Tanguy Ndombélé et donc plus récemment Serge Aurier. À l'étranger, le joueur des Spurs jouit également d'une cote solide. Comme nous l'avions évoqué hier, le Real Madrid a pris des renseignements auprès de son entourage. Avec le club londonien, le joueur de 28 ans a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues cette saison (2 buts, 3 passes décisives).