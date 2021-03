Mercato PSG : Mauricio Pochettino lance l'opération séduction pour Serge Aurier

La suite après cette publicité

« J'aimerais bien finir à Paris parce que c'est mon club de coeur. Pour Paris, j'aurais bien voulu beaucoup plus d'amour, il y a sentiment un peu d'inachevé. C'est mon club depuis tout petit, c'était un rêve pour moi de finir à Paris et il n'est pas terminé. Si je peux finir ma carrière à Paris, ce serait avec plaisir. J'aurais pu y rester toute ma carrière. Je suis le PSG de loin, mais ça reste mon club et ça ne bougera pas. », déclarait Serge Aurier il y a un peu moins d'un an sur Canal+ Afrique. Et si ce rêve devenait réalité ?

Le PSG cherche à renforcer le flanc droit de sa défense pour la saison prochaine et Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, ne chôme pas. Le technicien argentin a ainsi commencé à prendre la température auprès de Serge Aurier, le latéral droit de Tottenham. Les deux hommes se connaissent bien puisque Pochettino a coaché l'Ivoirien durant plusieurs saisons chez les Spurs. Ils ont ainsi pu échanger à propos de la situation sportive du joueur à Tottenham et de son avenir. Les deux hommes s'apprécient et l'entraîneur parisien lui a fait savoir qu'il aimerait bien l'avoir dans son effectif la saison prochaine. Sans qu'en l'état, la discussion n'aille plus loin pour le moment.

Tottenham réclame environ 12 M€

L'international ivoirien de 28 ans présente l'immense avantage de n'avoir plus qu'une année de contrat chez les Spurs, et selon nos informations, les Anglais ont fixé son prix à 12 M€. Devenu simple doublure à Tottenham, le latéral droit, qui a disputé 14 rencontres en Premier League cette saison (2 buts et une passe décisive), a gardé des attaches à Paris et possède des partisans en interne. À commencer par le président Nasser Al-Khelaïfi, dont il est resté très proche.

Depuis son départ en Angleterre en août 2017, les deux hommes échangent régulièrement. Serge Aurier n’a jamais caché à son président sa volonté et son envie de revenir un jour au PSG avant la fin de sa carrière. L’international ivoirien estime qu’il a une histoire à finir avec le club de la capitale. À son arrivée en 2019, Leonardo avait d’ailleurs déjà sondé l’ancien Toulousain pour un possible retour.