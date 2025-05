Le but exceptionnel de Mason Greenwood pour qualifier l’OM en Ligue des Champions

On n’avait pas attendu ce soir pour deviner qu’une grande partie de la réussite de l’OM était détenue par les pieds de Mason Greenwood. Auteur de 18 buts avant cette 33e journée de Ligue 1, l’Anglais a encore fait gonfler la note totale dans un match capital pour la Ligue des Champions.

Face au Havre, c’est lui qui a offert la victoire aux siens (2-1) en déclenchant une ogive du pied gauche, peut-être légèrement détournée par un pied havrais. Un but ô combien important, alors que son équipe était tenue en échec depuis la reprise du match, interrompu un peu plus tôt en raison d’incidents en tribunes. Surtout, c’est un but qui expédie officiellement l’OM en Ligue des Champions la saison prochaine. Gouiri a enfoncé le clou dans les arrêts de jeu pour porter l’addition à 3-1.