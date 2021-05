Le Real Madrid se renseigne sur Serge Aurier

La suite après cette publicité

Serge Aurier veut faire le bon choix. Formé au RC Lens et ensuite passé par le Toulouse FC et le Paris Saint-Germain, Serge Aurier avait décidé en août 2017 de faire le grand saut en partant à Londres, où il s'était engagé en faveur de Tottenham. Aujourd'hui titulaire sur le côté droit de la défense, l'international ivoirien (66 sélections, 2 buts) grandit en Angleterre. À 28 ans, le numéro 24 des Spurs a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues cette saison (2 buts, 3 passes décisives).

Le 17 mars dernier, nous vous dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato que Mauricio Pochettino souhaitait enrôler Serge Aurier. Des discussions entre l'entraîneur parisien et le latéral droit des Spurs ont été amorcées depuis plusieurs mois. Le latéral a gardé des attaches solides dans la capitale et continue d'échanger régulièrement avec le président Nasser Al-Khelaïfi. L'international ivoirien de 28 ans présente l'immense avantage de n'avoir plus qu'une année de contrat chez les Spurs, et selon nos informations, les Anglais le laisseraient partir pour environ 12 M€. Depuis, les échanges entre les différentes parties se poursuivent.

Serge Aurier a échangé avec Raphaël Varane

Parallèlement, d'autres grands clubs européens ont pris la température auprès de l'international ivoirien. À commencer par le Real Madrid qui recherche une doublure à Dani Carvajal. Les dirigeants espagnols ont pris des renseignements autour d'une éventuelle arrivée de l'ancien Lensois. Bien que l'intérêt soit à un stade embryonnaire, le principal intéressé a parlé longuement de l'écurie madrilène avec son ancien partenaire Raphaël Varane.

Les deux hommes se connaissent bien puisqu'ils ont évolué ensemble au RC Lens il y a quelques saisons au début de leurs carrières respectives, et la perspective d'évoluer à Santiago Bernabeu n'est pas pour lui déplaire. Serge Aurier, capable d'évoluer axial droit dans une défense à 3 ou latéral droit dans une défense à 4, aura donc l'embarras du choix. Mais il privilégiera toujours le temps de jeu proposé à l'heure de trancher. Les données du dossier sont posées...