AC Milan : Alessio Romagnoli vers la Lazio Rome ?

Si le directeur sportif Paolo Maldini s'était montré optimiste quant à une prolongation, le défenseur central de l'AC Milan Alessio Romagnoli pourrait bien passer ses derniers mois en Lombardie cette saison. De plus, la presse italienne mentionne de plus en plus un départ libre de tout contrat cet été, tout comme son coéquipier et milieu de terrain ivoirien Franck Kessié.

Selon les informations du Corriere dello Sport, l'agent de l'international italien (12 sélections, 2 buts) serait en discussions avec les dirigeants romains pour son arrivée en juillet prochain et ainsi des négociations de plus d'un mois. Le principal intéressé aurait même accepté de réduire son salaire pour portier le maillot laziale.