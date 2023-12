Euro 2024 : Ronald Koeman redoute l’équipe de France

Ce samedi, le tirage au sort de l’Euro 2024 a rendu son verdict et les Pays-Bas connaissent désormais leurs futurs adversaires. Placée dans le groupe D, la sélection batave affrontera le vainqueur des barrages de la voie A (Pologne, Estonie, Finlande ou Pays de Galles), l’Autriche puis la France. Aux bons souvenirs des hommes de Didier Deschamps qui ont remporté leurs deux confrontations face aux Hollandais au cours des éliminatoires. Une mauvaise nouvelle pour Ronald Koeman, qui à l’heure de réagir au tirage, a affiché ses craintes.

«C’est difficile pour tout le monde, mais j’aurai préféré ne pas jouer la France. Peut-être que la France aurait aussi préféré ne pas jouer les Pays-Bas parce qu’on a souvent joué contre eux et c’est bien d’avoir d’autres adversaires très forts. Mais on doit l’accepter. On doit encore attendre de savoir qui est la quatrième équipe du groupe et nous n’avons pas souvent affronté l’Autriche, donc nous allons nous préparer en conséquence», a déclaré le coach de 60 ans devant la presse avant de rappeler qu’il «visait le titre».