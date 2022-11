Real Madrid : Karim Benzema a impressionné Luka Jovic

Cet été, Luka Jovic a définitivement quitté le Real Madrid. Un club où il a été barré par la forte concurrence. Le joueur, à présent à la Fiorentina, a évoqué son passage dans la capitale espagnole dans les colonnes de AS. «C'était bien. Une belle expérience pour moi et je suis honoré d'avoir fait partie du plus grand club du monde. Cependant, je pense que j'ai quitté le Real Madrid trop tôt, et au moment où je suis arrivé à Madrid, Karim Benzema a explos. Il a mérité le Ballon d'Or. J'ai aussi eu de la malchance au début. D'abord le coronavirus est arrivé, puis quelques blessures, mais ce fut définitivement une expérience formidable pour moi».

Le Serbe a ensuite dévoilé l'identité des joueurs qui l'ont impressionnés. «Je ne veux pointer du doigt personne pour ses qualités de jeu, mais Benzema m'a marqué et, bien sûr, aussi Luka Modric, qui a toujours été là pour moi. Luka est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid.» Les deux Ballons d'Or du Real Madrid apprécieront.