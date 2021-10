Ligue 1 : la programmation de la 15ème journée dévoilée

La LFP a dévoilé ce mercredi la programmation complète de la 15e journée de Ligue 1, qui est prévue du 26 au 28 novembre prochains. Elle débutera avec l'affrontement sur Prime Video entre le RC Lens et l'Angers SCO, deux belles surprises de ce début de saison (3e et 6e après 11 matches). Comme chaque week-end, deux rencontres au programme le samedi, avec Lille qui se déplace sur le terrain de Nantes et Nice qui reçoit Metz, actuel avant-dernier du championnat, à suivre respectivement sur Prime Video et Canal + Décalé.

Dimanche à 13 heures, choc des extrêmes à Geoffroy-Guichard sur Prime Video et en co-diffusion sur Canal+ Sport, entre l'AS Saint-Etienne, lanterne rouge de Ligue 1 après 11 journées, et le Paris Saint-Germain, leader du championnat. S'en suivent les quatre rencontres du multiplex de 15 heures sur Prime Video : Bordeaux recevra Brest, Lorient accueillera Rennes, Monaco affrontera Strasbourg à Louis-II et Reims sera opposé à Clermont. Montpellier jouera l'Olympique Lyonnais à 17 heures, cette fois-ci sur Canal + Sport, avant le match de clôture de cette journée entre l'Olympique de Marseille et l'ESTAC à 20h45 sur Prime Video.

La programmation complète de la 15e journée

Vendredi 26 novembre 2021 à 21h00 sur Prime Video

RC Lens – Angers SCO

Samedi 27 novembre 2021 à 17h00 sur Prime Video

LOSC Lille – FC Nantes

Samedi 27 novembre 2021 à 21h00 sur Canal+ Décalé

OGC Nice – FC Metz

Dimanche 28 novembre 2021 à 13h00 sur Prime Video et en co-diffusion sur Canal+ Sport

AS Saint-Etienne – Paris Saint-Germain

Dimanche 28 novembre 2021 à 15h00 sur Prime Video

FC Girondins de Bordeaux – Stade Brestois 29 FC Lorient – Stade Rennais FC AS Monaco – RC Strasbourg Alsace Stade de Reims – Clermont Foot 63

Dimanche 28 novembre 2021 à 17h00 sur Canal+ Sport

Montpellier Hérault SC – Olympique Lyonnais

Dimanche 28 novembre 2021 à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille – ESTAC Troyes