LdN, Espagne : Luis de la Fuente dévoile sa première liste après l’Euro et les JO

Après son très riche été (victoire à l’Euro et aux Jeux Olympiques), l’Espagne repart en campagne. Pour débuter ce nouveau cycle, la Roja se rendra en Serbie (5 septembre) avant de recevoir la Suisse (9 septembre) lors de ses deux premières journées de Ligue des Nations. Les Espagnols sont d’ailleurs les tenants du titre de cette compétition remportée en 2023 face à la Croatie.

La suite après cette publicité

On remarquera l’absence d’Alvaro Morata, légèrement blessé (comme Unai Simon, absent). Le capitaine des Champions d’Europe avait laissé entendre qu’il prendrait peut-être sa retraite internationale. Lui l’a annoncé justement, Jesus Navas n’est pas là non plus. C’est Óscar Mingueza, ancien du Barça aujourd’hui au Celta de Vigo, qui le remplace. Autre surprise réservée par Luis de la Fuente, les convocations de Pepelu (Valence) au milieu et de Yeremy Pino (Villarreal) devant. Ce dernier n’avait plus été appelé depuis un an en raison d’une rupture des ligaments croisés.