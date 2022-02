Real Madrid : les changements de Carlo Ancelotti font polémique

La suite après cette publicité

Chaque année, c’est la même rengaine. Au fur et à mesure qu’un choc éliminatoire en Ligue des Champions se profile à l’horizon, toutes les équipes engagées sont épiées, scrutées. En France et en Espagne, les regards se portent naturellement sur le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. En Hexagone, les Rouge-et-Bleu n’en finissent plus d’inquiéter en raison d’une absence de jeu criante.

Mais de l’autre côté des Pyrénées, la Casa Blanca n’est pas épargnée. En effet, les Merengues ont beau avoir remporté la Supercoupe d’Espagne en janvier et être leader du classement de Liga, l’élimination d’hier en quarts de finale de la Coupe du Roi contre l’Athletic passe mal. Enfin, surtout les choix de Carlo Ancelotti. Privé de Karim Benzema, l’Italien avait aligné Asensio en faux neuf.

Les choix d’Ancelotti critiqués

Malmené par les Basques, le club madrilène a fini par s’incliner en toute fin de match. Et les journalistes présents se demandent bien pourquoi Ancelotti a laissé des cartouches offensives telles que Bale, Hazard ou Jovic sur le banc. « Je pense avoir fait le changement de Kroos à Camavinga à cause de la fatigue. Il me restait des changements, je pensais les faire dans le temps additionnel. Malheureusement, ils ont marqué en fin de partie et je n'ai pas eu le temps de faire entrer d’autres joueurs », s’est justifié l’Italien.

Et quand un journaliste insiste pour savoir pourquoi aucun de ses trois éléments cités ci-dessus n’a été utilisé, le Transalpin s’est agacé. « Je n'ai rien à dire. Pourquoi me parlez-vous d'eux et non de Ceballos ou de Carvajal ? Il n'y a rien. J'ai pris des décisions. Mais pour être juste, il faut parler de Ceballos et Vallejo, qui n'ont pas joué une seule minute non plus. » Et si Ancelotti n’a pas vécu une bonne soirée, Gareth Bale, lui, s’est amusé comme un fou en voyant Eden Hazard s’échauffer pour rien.