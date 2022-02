Coupe du Roi : le Real Madrid éliminé par Bilbao en quarts

Sans Karim Benzema, le Real Madrid se présentait avec une attaque sans réel attaquant de pointe avec Vinicius, Asensio et Rodrygo titulaires. Un trio d'attaque inédit aligné par Carlo Ancelotti qui n'a pas réellement donné satisfaction face une équipe de Bilbao qui rentrait beaucoup mieux dans son match que les Madrilènes. Marcelino Garcia décidait lui d'aligner une attaque assez séduisante avec la présence des deux frères Williams : Inaki et Nico.

La suite après cette publicité

La première période était donc largement en la faveur des coéquipiers de Inaki Williams qui se créaient les premières occasions. Dani Garcia allumait la première mèche d'un tir sans contrôle et qui obligeait Courtois à se détendre pour sortir la frappe qui prenait le chemin du but. Le Real Madrid ne parvenait pas à maîtriser le ballon et passait la plupart de son temps à subir et défendre devant son but. Les moindres espaces laissés profitaient à Inaki Williams qui frôlait à chaque fois le hors-jeu. Mais l'Athletic manquait de tranchant pour finir les actions et de précision dans les derniers mètres.

Bilbao a arraché un succès mérité

La deuxième période était en faveur du Real Madrid qui montrait beaucoup mieux avec le ballon. Les transitions étaient mieux amenés, mais les milieux Kroos et Modric tardaient à se montrer à leur avantage. L'Allemand perdait d'ailleurs plusieurs ballons ce qui n'est pas vraiment habituel. Mais Bilbao défendait toujours proprement et n'hésitait pas à vite sortir en contre à la moindre occasion.

Symbole d'un Real en manque d'idée, Vinicius était remplacé à la 60eme minute. Le Brésilien qui venait tout juste de revenir de sélection avec la Selecao n'aura pas eu une seule occasion dans ce match. Dans les derniers instants, le Real poussait pour marquer ce but et Alaba puis Casemiro butait sur la défense (83e) puis le gardien Agirrezabala (80e). Mais ce qui devait arriver arriva. Sur une perte de balle de Casemiro, c'est Berenguer qui dribblait Nacho et crucifiait Courtois et le Real Madrid (1-0, 89e) et offrait un succès mérité à son équipe. Avec ce succès, Bilbao file en demi-finale et affrontera soit le Betis soit Valence lors des demi-finales. Le Real Madrid sort donc de la Coupe du Roi.