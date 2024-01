CAN 2023 : le staff de la Mauritanie salue en héros un ramasseur de balle

La Mauritanie a écrit son histoire mardi soir en remportant son premier match de son histoire en Coupe d’Afrique face à l’Algérie. Une victoire encore plus retentissante que ce succès permet aux Mourabitoune de se qualifier pour les 8es de finale de cette CAN 2023. Tout cela n’aurait peut-être pas été possible sans un ramasseur de balles très attentif.

La suite après cette publicité

Présent au stade Stade de la Paix de Bouaké, il a vite remis le ballon aux joueurs de la Mauritanie sur une action ayant amené le corner du but de Yali Dellahi. Le staff de la sélection mauritanienne a voulu le célébrer. Un membre de ce staff a félicité et enlacé le jeune ivoirien à la fin du match. Une belle image qui contraste avec celles du mécontentement des supporters algériens devant l’hôtel des joueurs après leur élimination.