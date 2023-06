Le PSG répond au communiqué du clan Mbappé

La suite après cette publicité

L’affaire Mbappé fait grand bruit. Après l’annonce officielle de la volonté du Bondynois de ne pas prolonger jusqu’en 2025, le club de la capitale fulmine, d’autant que Le Parisien explique que les Rouge et Bleu pensent que la fuite de cette lettre a été orchestrée afin de provoquer un conflit pouvant mener au divorce.

Une accusation également faite par le clan Mbappé plus tôt dans son communiqué dans lequel il regrette que « la réception de ce courrier ait été diffusée aux médias et que ces échanges soient rendus publics dans le seul but de nuire à leur image et au bon déroulement des discussions avec le club. » Qui dit vrai ? Difficile de le dire. Mais ce n’est pas tout. Le PSG s’est dit même étonné de voir son numéro 7 faire cette annonce alors que des discussions concernant une prolongation étaient en cours.

Chacun se renvoie la balle

Une version démentie par le clan Mbappé dans un communiqué transmis à l’AFP. «Kylian Mbappé et son entourage affirment n’avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l’année, excepté, il y a 15 jours pour annoncer l’envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n’a, par ailleurs, été évoquée.» Mais le club de la capitale n’en démord pas.

« Il est absolument faux de dire que l’équipe de Mbappé n’a pas été impliquée dans les discussions de prolongation », a indiqué un porte-parole du club parisien au Telegraph. Chacun se renvoie la patate chaude, mais aujourd’hui, la situation n’a peut-être jamais été aussi tendue entre le champion de France et son buteur star.