PSG : Willian Pacho se moque des critiques

Recruté par le Paris Saint-Germain cet été, Willian Pacho s’est rapidement imposé comme un élément majeur de la défense parisienne, aux côtés de Marquinhos. Dans une interview pour l’AFP, l’international équatorien a indiqué qu’il ne prêtait pas attention aux critiques parfois formulées au PSG, notamment sur les matches disputés en Ligue des Champions.

« Ces critiques, cette négativité ne me plaisent pas. Mais je n’en tiens pas compte. Je suis sûr qu’on va faire une grande saison. Et ils disent ça maintenant, mais ils voudront ensuite monter dans le train quand on sera lancés. Nous devons juste nous concentrer sur nous-mêmes, être une famille et faire abstraction du reste », a indiqué l’ancien défenseur de l’Eintracht Francfort, recruté pour 40 millions d’euros. Rien ne semble perturber Pacho.