OM : Dimitri Payet dévoile ses intentions pour l’avenir

S’il sort d’une saison sur la pente glissante sous les ordres d’Igor Tudor à l’OM (3 titularisation en Ligue 1 en 2023), Dimitri Payet n’entend pas se montrer fataliste. Alors qu’il a fêté ses 36 ans en février, le milieu offensif réunionnais estime encore avoir de l’énergie à revendre, et pour encore plusieurs années. Pour rappel, son contrat expirera en juin 2024.

«Si cette saison m’a donné envie d’arrêter ma carrière ? Non. (Ferme.) J’ai toujours dit que j’arrêterai quand le corps ne suivra plus. Et ce n’est pas encore le cas, je viens de prendre une année sabbatique, je suis en pleine forme, plaisante l’international français dans un entretien accordé à France Football. Je ne serai pas prêté (la saison prochaine), je serai là pour ceux qui ont pu en douter. Et encore longtemps, j’espère.»

