Ligue 1 : Lens frustre Rennes sur le fil !

Dans le prolongement du spectaculaire nul entre Lille et Strasbourg (3-3) et en marge du duel entre le Paris Saint-Germain et Reims, deux autres formations évoluant dans le haut du tableau s’opposaient, ce samedi, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 : le Stade Rennais et le RC Lens. Après avoir renoué avec la victoire le week-end dernier, le club breton entendait capitaliser sur sa forme à domicile (deux succès depuis la reprise) afin de recoller au podium. Même son de cloche pour la formation artésienne, encore invaincue en championnat et en embuscade pour le top 3. Dans cette partie entre prétendants à l’Europe, Lens affichait un visage séduisant sur les premières minutes.

Sous la pluie battante du Roazhon Park, les hommes de Will Still animaient les débats et lançaient un premier avertissement aux Rouge et Noir. Or, la réalisation de Labeau-Lascary, à l’affût sur un centre en cloche de Hateboer, était refusée pour une position de hors-jeu (6e). Chahuté, Rennes parvenait à se sortir du joug artésien et prenait les devants sur un coup du sort. Voulant dégager le ballon dans l’urgence, Kushanov tapait involontairement le pied de Santamaria et provoquait un penalty. Derrière, l’ex-Sang et Or Kalimuendo se chargeait de punir ses anciens partenaires, bonifiant le temps fort de son équipe (1-0, 22e). Sonné, Lens peinait à réagir. Multipliant les pertes de balle, les Sang et Or n’arrivaient que trop peu à inquiéter son homologue rennais. Et pour cause, le premier tir nordiste du premier acte intervenait en marge du repos sur une initiative de Labeau-Lascary, hors-cadre (45e+1).

Insatisfait de la prestation des siens, Will Still opérait un premier changement avec la rentrée du jeune Ojediran en lieu et place de Sotoca. Malgré tout, c’est Rennais qui démarrait tambour battant ce second acte. Dans l’optique de porter un coup fatal aux ambitions lensoises, Hateboer portait l’estocade sur le côté droit et transmettait au second poteau. Bien placé, Blas tentait la retournée acrobatique, mais était gêné par son partenaire Truffert, arrivé comme une flèche dans la surface de Samba (50e). Au bord de la rupture, Lens se reposait sur son portier pour rester en vie dans la partie. Vigilant sur sa ligne, l’international français réalisait un arrêt réflexe pour détourner une belle volée de Gronbaek en corner (67e). En face, Lens jouait les coups à fond sur contre, montrant ainsi un premier signe de révolte.

Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lens 9 5 3 2 3 0 5 2 8 Rennes 7 5 3 2 1 2 9 6

Prise à revers, la défense rennaise accompagnait du regard un ballon détourné de la tête de Nzola à côté du poteau de Mandanda (70e). Derrière, les Rouge et Noir bénéficiait de la clémence de l’arbitrage à l’heure où Blas, en retard sur Saïd qui filait au but, échappait de justesse à un second carton jaune (73e). En supériorité numérique en fin de partie et alors que la victoire lui tendait les bras, Rennes était douché sur le gong. Sur une ultime opportunité artésienne, Mandanda boxait un centre de Medina dans les pieds de NZola. Seul face au but, l’Angolais poussait le cuir dans le but vide. Après plusieurs minutes de flottement et intervention du VAR pour une éventuelle faute de Saïd sur Mandanda, l’arbitre de la soirée validait le but libérateur de l’Angolais (1-1, 90e+6). Si les esprits s’échauffaient des deux côtés par la suite, Lens et Rennes se quittaient finalement dos à dos sous les sifflets du public du Roazhon Park (1-1). Avec ce résultat frustrant, Rennes demeure à 3 points du podium et à 2 points de son adversaire de la soirée.