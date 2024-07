Chelsea rejette la première offre d’Al-Ittihad pour Kepa Arrizabalaga !

Prêté la saison passée au Real Madrid, Kepa Arrizabalaga a glané une deuxième Ligue des Champions dans la peau d’un remplaçant d’Andrey Lunin. Recruté l’été dernier suite à la rupture des ligaments croisés de Thibaut Courtois, l’ancien de Bilbao n’avait finalement pas su garder les buts des Merengues durablement et avait vite été remplacé par le gardien ukrainien, magistral tout au long de l’année. De retour à Chelsea depuis quelques jours, le gardien espagnol de 29 ans ne va pas faire de vieux os à Londres.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec les Blues, Kepa va bien quitter le club cet été. Et la première proposition est venue d’Arabie saoudite et plus précisément d’Al-Ittihad. Pour autant, l’offre du club de Karim Benzema et N’Golo Kanté a été refusée par Chelsea d’après les informations de The Athletic. Les discussions se poursuivent néanmoins entre les deux clubs alors que d’autres équipes seraient également sur les traces du gardien espagnol d’après nos confrères anglophones.