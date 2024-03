Angleterre : la nouvelle sortie polémique de Joey Barton

N’ayant pas sa langue dans sa poche quand il était joueur, Joey Barton l’est encore moins depuis sa retraite. Faisant polémique régulièrement pour des propos sexistes envers les femmes qui travaillent dans le monde du football, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a critiqué sur son compte X la tenue de Kyle Walker à l’entraînement avec l’Angleterre avec des mots tranchants : «la culture est complètement mauvaise. S’entraîner avec boucles d’oreilles en diamants et des leggings. Nous ne gagnerons pas avec cette saucisse ! Trop d’hommes faibles et malhonnêtes occupent des postes de leaders. Ils sont plus occupés à ressembler au rappeur Drake qu’au grand Bobby Moore.»

En revanche, l’ancien coach de Fletwood a salué le look de Jude Bellingham : «pas de boucles d’oreilles, pas de leggings, bon enfant. J’espère qu’ils le suivront tous. Il est la meilleure chance que nous ayons de gagner quoi que ce soit. Le reste ne vaut pas une carotte. Tous veulent devenir rappeurs.» Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir dans la Perfide Albion.